Eski CHP’li Bal: Asıl diktatör Kılıçdaroğlu

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan için “Diktatör” ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert ifadelerle yüklenen Ayhan Bal, “Yahu Tayyip Erdoğan hiç değilse kazanıyor da o koltukta oturuyor. Sen ise girdiğin her seçimi kaybediyorsun, yine o koltukta oturuyorsun, o zaman diktatör olan o değil sensin” dedi. Bal ayrıca, Kılıçdaroğlu’nu partiyi Alevi isimlere teslim etmekle suçladı.

Bir dönem CHP Sakarya milletvekili adayı olan spor menajeri ve işadamı Ayhan Bal, zehir zemberek bir açıklamayla CHP’den istifa ettiğini duyurdu. “Siyasette de bir ahlak vardır, o da siyasi ahlak. Rakibini kutlamak, rakibini tebrik etmek gibi. Oysa bizim genel başkanımız çıkıyor ‘Tayyip Erdoğan diktatör’ diyor. Yahu Tayyip Erdoğan hiç değilse kazanıyor da o koltukta oturuyor. Bir seçmeni var, bir seveni var. Sen ise girdiğin her seçimi kaybediyorsun, yine o koltukta oturuyorsun, o zaman diktatör olan o değil sensin” dedi.

Partiyi Alevilere teslim etti

CHP’nin etnik bir grubun elinde oyuncak olduğunu belirten Bal, şöyle devam etti: “TBMM’de yer alan milletvekillerine baktığımızda bunu daha net görebilmekteyiz. Bunun yanı sıra ülke geneline bakıldığında Belediye başkanlarının kimlikleri de aynı doğrultuda. İstanbul’un semtlerinde, Trakya’nın il ve ilçelerinde ne yazık ki yakalarında CHP rozeti bulunan Alevi kökenliler tarafından belediye başkanlıkları paylaşılmış durumdadır.”