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Aktüel Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Yozgat ve Kırıkkale'de esnafı ziyaret etti
Aktüel

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Yozgat ve Kırıkkale'de esnafı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:00:19 -
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Yozgat ve Kırıkkale'de esnafı ziyaret etti

YOZGAT (AA) - Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Yozgat ve Kırıkkale'de esnaf ziyareti yaptı.

4 Eylül’de Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Tokat ziyaretinden sonra Yozgat'a gelen İnce, Lise Caddesi'nde esnafı ve vatandaşları selamladı.

İnce, gazetecilere, "Memleket Hareketi"nin kurucusu arkadaşlarıyla birlikte ülkeyi karış karış dolaştıklarını söyledi.

İnce, "İnsanlarla selamlaşacağız, dertlerini dinleyeceğiz. Burası AK Parti'nin kalesiymiş, burası bilmem başka bir partinin kalesiymiş, hiç öyle bir şey yok. Bizim felsefemizde açılamayacak kapı yoktur, kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. Doğru anahtar bulunursa her kapı açılır. Onun için memleketin her bir köşesi bizim. Karış karış memleketi dolaşacağız." dedi.

- Kırıkkale ziyareti

Muharrem İnce, Kırıkkale'de de Zafer Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Kırıkkale Belediyesi temizlik görevlisiyle karşılaşan İnce, "Pandemi sürecinde çöpçülüğün ne kadar önemli bir meslek olduğunu ve sizin ne kadar önemli bir iş yaptığınızı bütün dünya gördü. Siz olmasanız hayatımızın ne kadar zor olacağını da bütün dünya anladı." dedi.

Esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İnce, Azerbaycan'a destek açıklaması için Iğdır'a gittiklerini oradan da Nahçivan'a gitmek istediklerini belirterek, güvenlik gerekçesiyle geçişlerine izin verilmediğini söyledi.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını sorması üzerine İnce, "Genel Başkan erken seçim çağrısında bulunduysa aday olmayı düşünüyor demek ki. Doğru buluyorum, destekliyorum." ifadelerini kullandı.

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