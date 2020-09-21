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Aktüel Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Çorum'u ziyaret etti
Aktüel

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Çorum'u ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:34:24 -
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Çorum'u ziyaret etti

ÇORUM (AA) - Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Çorum'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, Gazi Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşlarla özçekim yapıp, sorunlarını dinleyen İnce, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

İnce, gazetecilere "Bin Günde Memleket Hareketi" kurucularıyla Türkiye'nin her yerini dolaşmaya başladıklarını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki tura Artvin'den başladıklarını belirten İnce, "Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. 10 gün önce Doğu ve Güneydoğu'daydık. Bu sefer Karadeniz'den, Artvin'den başladık. Sokaklarda insanlarla sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımızla, yurttaşlarımızla fiziken kucaklaşamasak da onlara moral, umut vermeye çalışıyoruz. Umutları tazelemeye çalışıyoruz. Bunun için Türkiye'yi karış karış geziyoruz." dedi.


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