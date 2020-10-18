  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten "provokasyona gelmeyin" uyarısı
Aktüel

Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten "provokasyona gelmeyin" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 21:03:29 -
Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten "provokasyona gelmeyin" uyarısı

BUENOS AIRES (AA) - Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinde düzenlenen genel seçime ilişkin, "Sizden hiçbir provokasyona gelmemenizi istiyorum. Asla unutmamamız gereken en büyük ders, şiddetin yalnızca şiddet ürettiği ve bununla hepimizin kaybettiğidir." dedi.

Morales, ülkesinde düzenlenen genel seçimde oy verme işlemi sürerken, siyasi sığınmacı olarak geldiği Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te basına açıklamalarda bulundu.

Ülkesinde devam eden genel seçimin önceliğinin demokrasinin yeniden inşaası olduğunu belirten Morales, "Sizden provokasyona gelmemenizi istiyorum. Asla unutmamamız gereken en büyük ders, şiddetin yalnızca şiddet ürettiği ve bununla hepimizin kaybettiğidir." ifadelerini kullandı.

Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesinin seçim sonuçlarında ön sayım yapılmayacağı açıklamasına ilişkin Morales, daha önce liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisinin (MAS) temsilcilerinin seçim sonuçlarını sandık başından takip edip paylaşacağını söyledi.

Morales, seçimin Bolivya'da demokrasiyi güçlendireceğine değinerek, "Bütün Bolivyalıların ve siyasi partilerin, tıpkı şehirlerde olduğu gibi kırsal alandaki oyların dikkate alınmasını sakinlik içinde beklemesi ve seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi oldukça önemlidir." değerlindirmesinde bulundu.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği Bolivya'da, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtlarının günler süren protestolarında 35'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KYK borçları siliniyor mu? Talimatı Erdoğan verdi
Gündem

KYK borçları siliniyor mu? Talimatı Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sürecinin neden olduğu maddi hasarı onarmak için geniş kapsamlı bir çalışma yapılması talimatını verdi. Yakla..
KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!
Gündem

KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 51,74’ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Toplantıya katılmışlardı! AB'ye şok
Dünya

Toplantıya katılmışlardı! AB'ye şok

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’ın katıldıkları AB Dışişleri Konseyi toplantısın..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay