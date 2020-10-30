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Aktüel Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatı
Aktüel

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatı

Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz: - "Kısmetse pazar günü saat 12.00'de pandemi tedbirleri içerisinde öğlen namazından önce cenaze namazını kılacağız. Ondan sonra da istirahatgahına tevdi edeceğiz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde saat 12.00'de cenaze namazı kılacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:14:46 -
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatı

İSTANBUL (AA) - Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenazesinin, 1 Kasım Pazar günü öğle vakti, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde yapılacak törenin ardından defnedileceği bildirildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, gazetecilere açıklama yaptı.

Turgut Yılmaz, Şişli'deki özel hastane önünde yaptığı açıklamada, "Hepinizin bildiği gibi iki aylık bir tedavi sürecinde bu sabah ağabeyimi kaybettik. Başımız sağ olsun. Acımız büyük. Allah bundan sonra ona huzur içinde yatmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Turgut Yılmaz, cenaze törenine ilişkin soru üzerine, "Kısmetse pazar günü saat 12.00'de pandemi tedbirleri içerisinde öğlen namazından önce cenaze namazını kılacağız. Ondan sonra da istirahatgahına tevdi edeceğiz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde saat 12.00'de cenaze namazı kılacağız. Hepimizin bu dönemde kurallara riayet etmesi lazım. Mesafeyi ayarlamamız lazım. Maske takmamız lazım. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Hastaneye gelen eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de Mesut Yılmaz'ın değerli bir devlet adamı olduğunu, ülkenin demokratikleşmesi, Avrupa Birliği'ne girmesi ve turizm konusunda önemli çalışmalar yaptığını belirterek, ailesine ve tüm halka başsağlığı diledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Yılmaz'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Çok da iyi bir Galatasaraylıydı. Çok iyi bir dostumdu. Son derece üzgünüm." değerlendirmesini yaptı.



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