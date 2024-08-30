Eski Bakan Refik Tuzcuoğlu okuyucularla buluştu Malazgirt’ten 30 Ağustos’a…
Eski Bakan Refik Tuzcuoğlu, Yeni Akit'te bugün yayınlanan ilk yazısıyla okuyucularla buluştu. Yazısında, eğitim, kültür, medeniyet, gençlik ve dünya meselelerine olan ilgisini vurgulayan Tuzcuoğlu, kalemi yeniden ele almasının dostlarının ısrarlı tavsiyeleri sayesinde olduğunu belirtti. İlk yazısında, Malazgirt Zaferi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı'na uzanan tarihi süreçte milli zaferlerimizin önemine dikkat çekti.
İşte Tuzcuoğlu’nun yeniakit.com.tr’deki ilk yazısı…
Bir hafta sonu sohbetinde yakın dostlarımın ısrarlı tavsiyeleri, uzun yıllardan sonra kalemi yeniden ele almama vesile oldu. Yeni tabirle bilgisayar başına geçmiş oldum. Eğitim, kültür-medeniyet, gençlik, Dünya ve Ortadoğu’daki gelişmeler ilgi odağımda olacak. İyiye, güzele, hayra vesile olmak yegane gayemiz…
Yeniden diyorum zira üniversitede okuduğum yıllarda yazarlığa ilgi duymuş ve bir süre gazetecilik yapmıştım. O zamanlarda da bir yazı kaleme almak gündem yoğunluğundan hep müşkil bir durum oluştururdu. Birçok gündem arasından kalem yolunu bir şekilde bulurdu.
Yeni Akit’teki ilk yazım da öyle oldu. O kadar önemli gündemler arasında hangi konuya temas etmeliyim? Yerel Politikalara dair tecrübelerim ışığında Belediye Başkanlarına fayda sağlayacak bir analiz mi kaleme almalıyım? Yoksa Filistin/İsrail eksenli kendi zaviyemden gördüklerimi mi? Ya III.Dünya Savaşının konuşulduğu değerlendirmeleri ne yapmalı?