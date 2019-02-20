0553 313 94 23

Eski Bakan Fikret Ünlü'nün vefatı

- Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Fikret Ünlü, o dönemin kısıtlı imkanları içinde sporun tüm sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba sarf etmişti"

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:36
Eski Bakan Fikret Ünlü'nün vefatı


ANKARA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün, kısıtlı imkanlar içinde sporun tüm sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba sarf ettiğini belirtti.

Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fikret Ünlü'yü zamansız kaybettiklerini ve büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirerek, "Her şey çok ani, 7-8 ay içinde gelişti. Kendisi spora çok şey vermiş bir insan. Benim de ilk federasyon başkanlığı dönemimde bakanlığımı yaptı. Golf sporuna da özellikle bakanlığı döneminde büyük hizmetleri dokundu. Fikret Ünlü, o dönemin kısıtlı imkanları içinde sporun tüm sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba sarf etmişti." ifadelerini kullandı.

Fikret Ünlü'nün sporun içinden gelen bir isim olduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Fikret Ünlü, gerek golf, gerek dağcılık gerekse de atletizm branşlarını aktif olarak yapıyordu. Sporun içinden gelmesi nedeniyle tüm sıkıntıları çok iyi biliyordu. Sorunları aşmak için yoğun çaba gösterdi. Sponsorluk yasası da onun döneminde çıkmıştı. Hizmetleri unutulmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:36
  1. Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü
  2. Golf
  3. Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu
  4. Vefat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne’de, Çocuk Onkolojisi Bölümü yararına kermes düzenlendi
    1. Edirne’de, Çocuk Onkolojisi Bölümü..
    2. Ülkücüler Fırat Çakıroğlu’nu andı
    3. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin..
    4. Osmaniye İŞKUR, 500 kişiye..
    5. Pazarlarda fiyatlar düştü,..
    6. K’nex, Forum Mersin’de çocukları..
    7. Antalyaspor’da DG Sivasspor maçı..
    8. Büyükşehir’le Uludağ keşfi
    9. Gaziantep’te 350 çiftçiye 70 ton nohut..
    10. 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl..
    11. Büyükşehir Kadın Meclisi’nden akılcı..
    12. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunus..
    13. Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
    14. Sınıra askeri sevkiyat
    15. 50 yaşından sonra saz çalmaya ve şarkı..
    16. Büyükçekmece’de patlama: 1 ölü
    17. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri..
    18. Soğanlık’ta Sanat Evi Ve Gençlik..
    19. DEAŞ infazcısına 7 yıl 6 ay hapis..
    20. Apartmanda yangın çıktı, çok sayıda..
    21. Bahçelievler’de yollar çiçek açıyor
    22. Kuzey Kore lideri Kim, Trump için 60..
    23. Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı..
    24. Birinci Yaşlılık Şurası
    25. İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu!..
    26. Mücevher sektörü “stratejik sektör..
    27. "Henüz hiçbir şey kazanmadık"
    28. Türkiye, Rum Yönetimi'ne rest çekti
    29. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü
    30. Eski valinin FETÖ'den 15 yıla kadar..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"