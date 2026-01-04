Eski bakan fenalaştı! Ailesi 112’yi arayıp yardım istedi

Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan’dan endişendiren gelişme yaşandı. Tantan Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki evinde fenalaştı. Durumu fark eden aile bireyleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, 85 yaşındaki Tantan'a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ardından ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tantan'ın acil serviste tedavisine ve tetkiklerine devam ediliyor.

1999-2001 yılları arasında İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan Sadettin Tantan, memleketi Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ikamet ediyor.

Öte yandan Gazeteci Aytunç Erkin, tantanın sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Paylaşım şöyle:

İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan’ın oğlu Fatih ile görüştüm. Tantan’ın sağlık durumu iyi, anjiyo yapıldı… Birkaç gün istirahat etmesi planlanıyor. Aile bilgilendirmeyi yapacak."