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Dünya ‘Eşitlik ve Adalet’i Türkler getirecek!
Dünya

‘Eşitlik ve Adalet’i Türkler getirecek!

Yıllarca Avrupa’da ikinci sınıf insan muamelesine tâbi tutulan Türkler, siyasi sahada da güçlenmek için çalışmalarına hız veriyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 10:33:00 -
‘Eşitlik ve Adalet’i Türkler getirecek!

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

AB ülkelerinden İsveç’te Türk kökenli Seval Şakir, itiraz ve tehditlere rağmen Adalet ve Eşitlik Partisi’ni (PRJ) kurdu. Skoene bölgesinde kurulan parti, 9 partiye karşı gerçek adalet ve eşitlik için mücadele ediyor. Türk partisi, seçimlerde oldukça iddialı konumda. Genel ve yerel seçimlerde adaylıklarını açıklayan Seval Şakir, “Yanlış tanıtılan, var olmayan adaleti ve eşitliği tesis etmek, haksızlık karşısında dimdik durup sesimizi yükselterek demokratik haklarımızı tüm oyunlara ve baskılara rağmen savunmaya devam edeceğiz” dedi.

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