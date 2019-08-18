Esir alınan Esed rejimi pilotu: Esed yok, saldırıları o ülke koordine ediyor
Suriye'de düşürülen Esed rejimine ait savaş uçağını pilotu, bölgede yaşananlarla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.18 Ağustos 2019 Pazar 20:40
Geçtiğimiz günlerde muhaliflerce düşürülen rejime ait savaş uçağının pilotunun ifadelerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.
Suriyeli muhalifler tarafından geçtiğimiz hafta İdlib'in güneyinde düşürülen Esed rejimine ait savaş uçağının canlı olarak yakalanan pilotuna ait ifadelerin yer aldığı bir video yayınlandı.
Tahrir el Şam Heyeti'ne (HTŞ) bağlı İba Ajansı tarafından yayınlanan yaklaşık 1 dakikalık videoda konuşan Esed rejimi pilotu, İdlib ve Hama kırsalındaki saldırıların Rusya tarafından koordine edildiğini söylüyor.
Rusya direktif veriyor
Pilotun ifadelerinde, hava saldırılarının, karadan ilerlemekte güçlük çeken rejim unsurlarına destek sağlamak amaçlı olduğu, hangi köye kara saldırısı düzenlenecekse o köye yönelik hava akınları düzenlendiği ifade ediliyor.
Pilot, İdlib ve Hama kırsallarında devam eden hava ve kara saldırıların tamamen Rusya'nın kontrol ve desteğiyle sürdüğünü, rejime bağlı askeri unsurların da Rusya'nın direktifleriyle hareket ettiğini söylüyor.
Mepanews
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