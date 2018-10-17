Eşinize karşı saygı ve sevgi dolu olun

Hürmet olarak da ifade edilen saygı; değer verme, edepli olma, dikkatli, ölçülü ve özenli davranma gibi anlamlara gelir. Eşler arasında yapılan her bir olumlu davranış, söylenen her bir güzel söz birer saygı ifadesidir. İnsan, en azından dışardaki bir arkadaşına gösterdiği müsamaha ve anlayışı hayat arkadaşından esirgememeli.. Başkasına yutkunup veya gülüp geçerken; eşinize hışımla çıkışmanız niye? Dışarıda hiç tanımadığınız bir hanıma karşı “Hanımefendi..” diye incelmelere mukabil evinizde eşinize kabalaşmanızı vicdanınız kaldırıyor mu?

Evlenmezden önce birbirlerine karşı son derece nazik, hoşgörülü ve sevgi dolu olan eşler, evlendikten sonra bu düşüncelerini değiştirebiliyorlar. “Karı-koca arasında resmiyet mi olur?” düşüncesiyle aralarındaki saygıyı rafa kaldırabiliyorlar. Hâlbuki saygı, sevgiyi besleyen bir ana damardır ve aynı zamanda onu koruyan bir elbisedir.



Ailede huzur, herkesin görevini hakkıyla yerine getirmesiyle gerçekleşir. Herkes sorumluluğunu bilir ve elinden geldiğince onun üstesinden gelmeye çalışırsa sorunlar çabuk aşılır.



Fakat bu da yetmez. Zaman zaman eşlerin birbirlerini hoşgörüyle karşılamaları, birbirlerine hoşgörü ile davranmalarını gerektirecek durumlar olabilir. O vakit, insan, en azından dışardaki bir arkadaşına gösterdiği müsamaha ve anlayışı hayat arkadaşından; çocuklarının anasından veya babasından esirgememeli..

Elbette kimse mükemmel değildir. Ama taraflar içten, samimi gayret gösterirse, hoşgörü ve mutluluk kendiliğinden eve girer.



Eve eli boş mu geldi?

Yemek, çeşitli sebeplerle o gün yetiştirilemeyebilir veya her zaman saatinde hazırlanan kahvaltı o gün gecikebilir. Adam akşam gelirken alıp getirmesi gerekenleri belki parasızlıktan belki dalgınlıktan unutulabilir.

Böyle durumlarda;

“Hanım çocuklarla çok yoruluyor, benim de işlerin ucundan tutarak destek olmam lazım” diyebilirsiniz pekalâ.. Eşiniz de şöyle davranabilir: “Almayı unuttun mu, hiç dert etme kocacım; evde olanlarla idare ederiz. Aç kalmadık ya şükürler olsun!



NOT: En saygılı davranılmaya layık olan “beyefendi” konusunda, yazıyı aynı formatta bir de kocalar açısından okumak hem mümkün, hem gayet kolay.

Şefkat ve merhameti unutma

Sevgi önemlidir ancak tek başına yeterli değildir. Sevginin koruyucusu olan saygıya da ihtiyaç vardır. Sevginin yolu saygı ve hürmetten hatta daha da önemsilisi “şefkat”ten, “merhamet”ten geçer.

Müslüman nasihat ehli, aile fertleri arasındaki ilişkileri anlatırken, aşk ve sevgiden çok şefkat ve merhamet kelimelerini kullanmaktadır. Çünkü, aşk ve sevginin aksine şefkat, karşılık beklemeksizin beslenen sevgiyi ifade eder. Nitekim anne-baba, çocuklarına karşı besledikleri duygularında herhangi bir karşılık beklemezler. Onları şefkatle severler. Bu şefkatle sevginin karşılığı, anne baba yaşlandığında hürmet görmeleri şeklinde geri döner. Aynı şekilde, eşler arasındaki sevgiye, merhamet kelimesini de eklemek gerekir. Çünkü yaşlandıklarında birbirlerini şefkat ve merhamet esasına dayanarak sevmektedirler.