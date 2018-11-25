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Eşinizden sevginizi esirgemeyin

Eşlerden esirgenen sevgi cümleleri, hediyeleşmeler, gönül almalar...

25 Kasım 2018 Pazar 18:35
Eşinizden sevginizi esirgemeyin

Günümüzde, kırılmaya yüz tutsa da hükümranlığını sürdüren ataerkil yapımız eşlerin birbirlerine sevgilerini belli eden tezahürler içine girmesine mani. Mesela, “Seni seviyorum” sözcüğünü ele alalım ve gerçekten mazinin derinliklerine doğru bir yolculuk yapalım. Mesela, yirmi-yirmibeş yıllık evlisiniz, kaç defa eşinize “Seni seviyorum” dediniz.

Veya kaç defa ondan bu cümleyi duydunuz? Halbuki Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde, “Sizden birisi bir kardeşini severse ona sevdiğini söylesin” buyuruyor. Ortak paydanın sadece iman olduğu bir kişiyle olan münasebette, bir davranış biçimi, örneği, modeli sunuyor Allah Rasulü bize. Hatta bu hadislerinde emrediyor adeta... Pekala bir değil binlerce ortak paydanın bulunduğu evlilik hayatında eşler, neden çekingen davranırlar birbirlerine.

Utangaçlık mı? Elbette değil ve olmamalı. Her şeyden önce, zirve seviyesinde paylaştıkları mahremiyet buna mani. Aile huzurunun önemli bir temelini teşkil etmesi ayrı bir gerekçe. Sevginin tezahürü sayılan ikinci husus, hediye alma ve verme? Sahi eşinize en son ne zaman hediye almıştınız? Ya da ne zaman eve, elinizde bir çiçek buketiyle gelmiştiniz? Hediyeleşme Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ifadeleri ve uygulamaları ile insanların sevgi bağlarını artıran evrensel bir değer değil mi? Çeşitli vesilelerle karşılıklı hediyeleşmeler her iki tarafın birbirlerine karşı besledikleri sevgi hissini artıracak ve sürekli canlı kılacak unsurlardan birisi olduğu niçin hatıra getirilmiyor?. Bunlarla ilgili bir nefs muhasebesi yapacak mıyız?

Dini hassasiyeti olan, ibadetlerine dikkat eden Müslümanların bu kaba-saba halleri ne böyle. Üstelik “ben kabalık ve katılıktan hoşlanmam” buyuran o Peygamberin ümmetine yakışıyor mu bu halimiz. Öğrendiklerimizle amel edelim diye eşinize sevdiğinizi söylemeye mi hazırlanıyorsunuz.

Yoksa ona unutulmadığını göstermek adına hediye almaya mı gidiyorsunuz? Yahut çiçek gibi yuvanızın direği emektar eşinize, uzatacağınız bir buket çiçekle mutluluğunuzu paylaşmaya mı hazırlanıyorsunuz? Vakit geçirmeden bunları yapmak ne güzel!

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:35
  1. evlilik
  2. karı koca ilişkisi

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