Eşinin kabrini ziyarete giden adam şok oldu! Mezarın yayında gömülmemiş bebek cesedi buldu

Yeniakit Publisher
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde mezarlıkta gömülmemiş bir bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Vefat eden eşinin kabrini ziyaret etmek üzere mezarlığa giden K.S., yerde ceninden büyük bir bebek cesedi gördü. K.S., cesedin sokak köpekleri tarafından parçalanmaması için mezar kazıp toprağa gömdü ve ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, bebek cesedi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

