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Aktüel

Eşinin 80 yaşındaki annesinin kafasını yardı, tutuklandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde dini nikahlı eşinin 80 yaşındaki annesinin kafasını yaran bir kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 22:31:48 -
Eşinin 80 yaşındaki annesinin kafasını yardı, tutuklandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde dini nikahlı eşinin 80 yaşındaki annesinin kafasını yaran bir kişi tutuklandı.



Olay, Vezirköprü ilçesinin Boruk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki S.B.’nin dini nikahlı eşinin 80 yaşındaki annesi N.Ç.’ye sopa ile vurarak yaraladığı, hastahaneye kaldırılan kadının kafasına 4 dikiş atıldığı belirtildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı ve şüpheli S.B.’nin tutuklandığı bildirildi.

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