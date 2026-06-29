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Gündem Eşini döven muhtar ikinci hatasında tutuklandı
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Eşini döven muhtar ikinci hatasında tutuklandı

Yeniakit Publisher
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Eşini döven muhtar ikinci hatasında tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşini darbedip bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla hakkında uzaklaştırma kararı verilen mahalle muhtarı Hamza Turan, aynı gün tedbir kararını ihlal edince tutuklandı. Turan'ın yerine mahallenin 1'inci azası Savaş Yılmaz vekil muhtar olarak görevlendirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan, iddiaya göre; 23 Haziran günü saat 08.00 sıralarında eşi E.O.T.'yi (59) yumruk atarak darbedip, bıçakla tehdit etti. E.O.T., jandarmaya şikayetçi oldu. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Muhtar Turan hakkında 1 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildi. Fakat önleyici tedbir kararını ihlal eden Turan, aynı gün gözaltına alındı. İfadesinin ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Hamza Turan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklama kararının ardından muhtarlıkta görev değişikliği yaşandı. Muhtarın yerine mahallenin 1’inci azası Savaş Yılmaz'ın vekil olarak görev yapacağı öğrenildi.

 

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