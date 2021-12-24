  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eşini demir çubukla darp eden şahıs tutuklandı
Aktüel

Eşini demir çubukla darp eden şahıs tutuklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde eşini demir çubukla yaralayan şahıs tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:27:58 -
Eşini demir çubukla darp eden şahıs tutuklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde eşini demir çubukla yaralayan şahıs tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, B.K. isimli kadın, kocası A.K.’nin kendisine şiddet uyguladığı ve en son demir çubuk ile dövdüğü iddiasıyla emniyete başvurdu. Hastanede yapılan muayenede B.K.’nin kafatasında kırık, sağ sol bacak ve sağ kolda darbe izleri olduğu tespit edildi.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla A.K. emniyet ekiplerince gözaltına alınarak, mahkemeye çıkarıldı. Adı geçen şahıs, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay