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Eşini çekici dehşetinde kaybeden kadın: Gözümün önünde paramparça oldu

Sakarya'nın Geyve İlçesi'nde trafikte tartıştığı çekici tarafından ezilerek öldürülen Fevzi Mumlu'nun olay anında beraberinde olan eşi, dehşet anlarını anlattı. Acılı eş Sibel Mumlu, "Çok kaçmaya çalıştık . Gözümün önünde paramparça oldu eşim, 'dur' bile diyemedim" dedi.

18 Aralık 2018 Salı 18:36
Eşini çekici dehşetinde kaybeden kadın: Gözümün önünde paramparça oldu

Sakarya'da eşi, tartıştığı çekici tarafından ezilerek öldürülen Sibel Mumlu, dehşet veren olay anını anlattı.

Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde yaşanan olayda çekici sürücüsü H.K. ile otomobil sürücüsü Feyzi Mumlu (38), trafikte tartışmış, 5 kilometre süren kovalamaca sonunda da Mumlu, çekicinin karşısına dikilmişti. Ancak sürücü H.K. çekiciyi, Mumlu'nun üzerine sürerek, ölümüne neden olmuştu. H.K., tutuklanarak, cezaevine konulurken, 2 yıllık eşi gözleri önünde can veren Sibel Mumlu, DHA'ya konuştu. Acılı eş, "Sahibi olduğumuz fırından çıktık. Bu sırada yol kenarında spin atan çekici grubu vardı. Tartışma, korna basmaları nedeniyle başladı.  Eşimi darp ettiler. Daha sonra 5 kişilik çekici grubu selektör yaparak bizi takip etti. Eşim 'Düz yol burası gaza basayım, başımıza iş almayalım' dedi. Sağdan soldan bizi sıkıştırmaya çalıştılar, çekici önümüzde kırdı. Eşim manevra yaptı. Çekicinin arka tarafından bir kere kurtulduk biz. Çekici arabası üstündeki ışıkları yaka yaka selektör yaparak takip ettiler bizi. Biz çok kaçmaya çalıştık, yol kenarında bizi sıkıştırdılar. Bariyerlere doğru ittiler, benim tarafımdan arabamıza vurdular. Eşim arabadan indi, çekici geri geri gelip eşime vurdu. Çekicinin üstüne düştü eşim, can havliyle koşarak, önüne doğru gitti durdurmak için. Ama durmadı gözümün önünde ezdi, paramparça oldu, her yeri kırılmıştı" dedi.

'En ağır şekilde cezalandırılsın'

Sibel Mumlu tutuklanan çekici sürücüsü ve yanındaki 4 kişinin en ağır şekilde cezalandırılmaalarını isteyerek, şöyle konuştu; "İnsan hayatının bu kadar ucuz olduğunu yaşayınca öğreniyorsun. Jandarmayı aradım anlatmaya çalışıyorum, kimse beni dinlemedi. Vaktinde gelmiş olsalardı, bu şekilde olmayabilirdi. Kimse canı yanmadıkça bunu anlayamaz. 5 kişilerdi. Ailemiz zor ayakta duruyor. Eşim gencecikti. 1 Mayıs 2016'da evlendik. Acısıyla tatlısıyla her şeyimizi beraber yaşıyorduk. Adalete güvenmek istiyorum ama insanlara hak ettiği ceza verilmiyor. Hepsinin içeride kalmasını istiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:36
  1. Sakarya
  2. çekici dehşeti
  3. Feysi Mumlu
  4. Sibel Mumlu
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