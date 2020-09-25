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Gündem Eşine torpil yapan rektör görevden alındı
Gündem

Eşine torpil yapan rektör görevden alındı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hakkında soruşturma açılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın görevine son verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:16:00 -
Eşine torpil yapan rektör görevden alındı

YÖK’ten yapılan açıklamada, 7 Ağustos 2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Bağ ile ilgili soruşturmanın tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, “Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı”nda Prof. Dr. Bağ’ın verilen disiplin cezası nedeniyle kanunen rektörlük görevinin sonlandığı belirtildi. YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020’de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek Rektör Bağ’ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle rektör hakkında soruşturma başlatmıştı.

6 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. Buna göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli ve Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı.

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