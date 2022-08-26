Eşi vesile oldu! Kütahya’da yaşayan Japon kadın İslam’la şereflendi
İlçe Müftü Vekili Feyzullah Küçükçakır nezaretinde Merkez Yeni Camii’nde gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur’an-ı Kerim okundu, Chisato’ya (32) eşi Oytun Türkmen (34) aracılığıyla imanın ve İslam’ın şartları anlatıldı.
Ardından şahitler huzurunda kelimei şehadet getiren Chisato, Müslüman oldu. Chisato’ya “ihtida belgesi” ile Japonca dini bilgiler kitabı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Canan ismini alan Chisato, İslam’ı araştırarak tamamen kendi iradesiyle Müslüman olduğunu ifade etti. Eşi Oytun Türkmen, eşinin Müslüman olması için hiçbir zaman zorlamadığını söyledi.