Eşi vesile oldu! Kütahya’da yaşayan Japon kadın İslam’la şereflendi

Ardından şahitler huzurunda kelimei şehadet getiren Chisato, Müslüman oldu. Chisato’ya “ihtida belgesi” ile Japonca dini bilgiler kitabı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Canan ismini alan Chisato, İslam’ı araştırarak tamamen kendi iradesiyle Müslüman olduğunu ifade etti. Eşi Oytun Türkmen, eşinin Müslüman olması için hiçbir zaman zorlamadığını söyledi.