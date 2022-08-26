  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eşi vesile oldu! Kütahya’da yaşayan Japon kadın İslam’la şereflendi
Aktüel

Eşi vesile oldu! Kütahya’da yaşayan Japon kadın İslam’la şereflendi

İlçe Müftü Vekili Feyzullah Küçükçakır nezaretinde Merkez Yeni Camii’nde gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur’an-ı Kerim okundu, Chisato’ya (32) eşi Oytun Türkmen (34) aracılığıyla imanın ve İslam’ın şartları anlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 22:30:00 -
Eşi vesile oldu! Kütahya’da yaşayan Japon kadın İslam’la şereflendi

Ardından şahitler huzurunda kelimei şehadet getiren Chisato, Müslüman oldu. Chisato’ya “ihtida belgesi” ile Japonca dini bilgiler kitabı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Canan ismini alan Chisato, İslam’ı araştırarak tamamen kendi iradesiyle Müslüman olduğunu ifade etti. Eşi Oytun Türkmen, eşinin Müslüman olması için hiçbir zaman zorlamadığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23