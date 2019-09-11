Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi alındı Adana’da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi morgdan alındı.

Adana’da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi morgdan alındı.

Olay, dün Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Lütfiye Yüksel (45) altı ay önce ayrıldığı eski eşi Nuh Gürel’in (53) evine gitti. İkili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Nuh Gürel, eski eşi Lütfiye Yüksel’e pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar yaralı kadını Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Lütfiye Yüksel yaşamını yitirdi. Nuh Gürel de polis tarafından gözaltına alındı.

Lütfiye Yüksel’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Adli tıpta otopsisi tamamladıktan sonra Yüksel’in cenazesini yakınları aldı. Cenazenin bugün Ceyhan ilçesi Asri Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

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