Eşi olmayan bir kardeşlik!

Her geçen gün daha da artan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki gelişmeyi Akit’e değerlendiren Türk Aksakalları Birliği kurucu Başkanı, Missiya Medya Grubu Başkanı Ramin Ahmedov, “Bir millet, iki devlet” şiarıyla hareket eden devlet başkanlarımız İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası alanda ve bölgede bu formülün rehberliğinde hareket ederek iki Türk Cumhuriyetini dünyada söz sahibi haline getirmiştir. Bugün Azerbaycan-Türkiye arasında dünyada eşi benzeri olmayan kardeşlik ilişkileri bulunmaktadır. İki kardeş ülke arasındaki ilişkiler hiçbir dönemde bu kadar yakın olmamıştı” dedi.