  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunlarda her yol var! Biden İsrail için Kongreyi bir kez daha es geçti

Ahmet İlhami (Bilgin)'in vefatı (Müftü)

Süper Kupa maçının iptaline neden olan forma! Ortaya çıktı

Sudiler Fenerbahçe ve Galatasaray uçaklarının kalkmasına izin vermedi! Fox Muhabiri canlı yayında gözaltına alınmak istendi

İsrail, Gazze'deki gerçekleri gizlemek için onları öldürüyor

Helal olsun! İşte İsrail'e karşı soykırım davası açan ilk ülke

AKYA ortadan ikiye ayırmıştı! Emekli tümamiral 'hüzünlüyüm' diyerek o geminin hangi gemi olduğunu açıkladı

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalindeki skandalı Halil Konakçı deşifre etti! Oyun çok büyük çok

Suudi Arabistan'dan ortalığı karıştıracak Süper Kupa duyurusu! Anlaşmayı kimin bozduğunu açıkladılar

Yunanistan'da ANKA-3 tedirginliği: Türkiye hazırlık içerisinde, ABD'nin o sistemini yok edecek
Gündem Eşi olmayan bir kardeşlik!
Gündem

Eşi olmayan bir kardeşlik!

Yeniakit Publisher
2023-12-30 11:39:00 -
Eşi olmayan bir kardeşlik!

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki gelişmeyi Türk Aksakalları Birliği kurucu Başkanı, Missiya Medya Grubu Başkanı Ramin Ahmedov Akit'e değerlendirdi.

Her geçen gün daha da artan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki gelişmeyi Akit’e değerlendiren Türk Aksakalları Birliği kurucu Başkanı, Missiya Medya Grubu Başkanı Ramin Ahmedov, “Bir millet, iki devlet” şiarıyla hareket eden devlet başkanlarımız İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası alanda ve bölgede bu formülün rehberliğinde hareket ederek iki Türk Cumhuriyetini dünyada söz sahibi haline getirmiştir. Bugün Azerbaycan-Türkiye arasında dünyada eşi benzeri olmayan kardeşlik ilişkileri bulunmaktadır. İki kardeş ülke arasındaki ilişkiler hiçbir dönemde bu kadar yakın olmamıştı” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23