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Aktüel Eşi doğumdayken trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi
Aktüel

Eşi doğumdayken trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:05:45 -
Eşi doğumdayken trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde, eşi hastanede ikinci bebeğini dünyaya getirirken refakatçi kalması için otomobiliyle annesini almaya gittiği sırada kazada yaşamını yitiren İbrahim Gürgen'in cenazesi toprağa verildi.

Gürgen'in naaşı, Emet Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kırgıl köyüne getirildi.

Cenaze, Gürgen'in babaevinin önünde köy imamının dua etmesi ve helallik alınmasının ardından köy meydanına taşındı.

Öğle vakti sosyal mesafeye uyularak kılınan cenaze namazına, Gürgen'in yeni doğum yapan eşi Özlem ve annesi Ümmühan Gürgen ile vatandaşlar katıldı. Cenaze, daha sonra köy mezarlığında defnedildi.

Kırgıl köyünde yaşayan İbrahim Gürgen (35), ikinci çocuklarına hamile olan eşi Özlem Gürgen'i 29 Eylül akşamı doğum için hastaneye götürmüş, eşinin doğumhaneye alınmasının ardından köyündeki annesini getirmek üzere yola çıkmıştı. Gürgen'in kullandığı 43 AAB 442 plakalı otomobil, Dereli köyü yakınında şarampole devrilmiş, kazada sürücü yaşamını yitirmişti.

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