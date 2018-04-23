Eshab-ı Kehf'in hedefi 1 milyon turist

Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Külliye'yi yılda yaklaşık 500 bin turist ziyaret ediyor.

Kalıcı listeye alınması ve butik otel yapılmasıyla ziyaretçi sayısının 1 milyona ulaşması bekleniyor.

Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 genç ve köpekleri Kıtmir'in, Külliye'ye sığındığı ve yüzlerce yıl burada uyuduğu söyleniyor.

Milattan sonra 446 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan Eshab-ı Kehf Külliyesi, geçmişten bugüne gösterilen önem ve yatırımlarla tarihi günümüze taşıyor.

Afşin Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güven, Külliye'nin UNESCO'nun kalıcı listesine girebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptıkları başvurunun sonucunu beklediklerini söyledi.

"Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün projelendirdiği güzel bir çalışma var. Külliye'nin içinde 30 yataklı bir butik otel yapılacak. Bunun tamamlanmasıyla misafirlerimizi daha güzel konuk edebiliriz. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla 1 milyon yerli ve yabancı turist hedefliyoruz. Turistlerin buradaki manevi havayı gece gündüz demeden doyasıya yaşamalarını sağlayacağız."

Külliye'de gençlerin ilgisini çekebilmek için müze de kuruldu. Müzede o dönemin şartlarına uygun dershaneler ve canlandırmalar var.

Kervansaray kısmında ise, dönemin ticaretinin ana omurgası olan kervanlar sembolize ediliyor.

Bu çalışmaların ardından ziyaretçi sayısı 4 kat arttı.

Kaynak: AA