Esenyurt'taki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 10 Ekim'de öğle saatlerinde Merkez Mahallesi 1105. Sokak'ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.
Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokaktaki bir kişiye, aracından inen şüphelinin ateş ettiği ardından otomobile binerek uzaklaştığı görülüyor.
Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.