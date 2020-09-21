  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esenyurt'ta zabıtaya saldırı: 1 yaralı
Aktüel

Esenyurt'ta zabıtaya saldırı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 16:14:56 -
Esenyurt'ta zabıtaya saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta üzerine araba sürdüğü zabıta memurunun yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kıraç Mahallesi Ayasofya Caddesi'nde devriye gezen zabıta ekiplerinin yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilin içinde bulunan zanlı, zabıta ekiplerine silah gösterdi.

Zanlı daha sonra üzerine otomobil sürdüğü zabıta memuru Yücel A.'nın ayağından yaralanmasına neden oldu.

Olay yerinden kaçan zanlı, kısa süre içinde Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan yaralı zabıta memuru Yücel A.'nın, Esenyurt Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...
Dünya

Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir isim olan Stanford Üniversitesi uzmanlarından Victor Hanson, Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında..
Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalı
Gündem

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalı

Ahmet Hakan bugünkü yazısında savcıların kendi programında selefilerin ayaklanma çıkaracağını ileri süren Cübbeli Ahmet Hoca'yı ifadeye çağı..
ABD Suriye’de ne karıştırıyor?
Dünya

ABD Suriye’de ne karıştırıyor?

ABD, Suriye sınırları içeresinde Rus askerlerle yaşadığı gerilim üzerine bölgeye daha fazla asker gönderme kararı aldı.
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı