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Esenyurt'ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Saadetdere mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kazaya karışan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:49
Esenyurt'ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt  D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Saadetdere mevkiinde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halindeki 06 DD 4656 plakalı aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Otomobil önünde seyreden Ali Göbüç'ün kullandığı 34 KF 8702 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yola geçerek önce bir iş yerinin reklam tabelasına ve duvarına sonra da 50 metre sürüklenerek durdu. Kazada araçta bulunan Oğuz Şahin, Mustafa Enver Erkan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile diğer aracın sürücüsü Ali Göbüç hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak yan yolu ulaşıma kapattı. İtfaiye ekipleri ise kazalı araçlarda bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:49
  1. Edirne
  2. İstanbul
  3. Esenyurt
  4. D-100 Karayolu
  5. trafik kazası
  6. yaralılar var

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