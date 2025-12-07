  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Uzakdoğu’da gergin saatler! Kontrol radarı kilitlendi Eller tetikte

Böylesi görülmedi! Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı başlarına bela oldu

7 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

24 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak bekleniyor

Güney Afrika, Filistinlilerin istismarını engellemek için 90 günlük vize muafiyetini kaldırdı

Savaş uçaklarıyla ilgili gündeme gelen iş birliği kararı: İki dev şirket görüşüyor

2026 Dünya Kupası'na gidersek maç programımız belli oldu: İşte statlar ve saatler

Tutuklu başkan apar topar hastaneye kaldırıldı! Cezaevinde fenalaştı

Polonya Dışişleri Bakanı 'AB lağvedilmeli" diyen Musk'a "Mars'a git' yanıtını verdi

Trump bastırdı Herzog geri adım atmadı! İsrail egemenlik resti çekti!
Yerel Esenyurt'ta tepki çeken görüntüler! Küçücük çocuğa araç kullandırdılar!
Yerel

Esenyurt'ta tepki çeken görüntüler! Küçücük çocuğa araç kullandırdılar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Esenyurt’ta küçük yaşta çocuğun anne ve babasının yanında direksiyona geçip araba kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, küçük yaşta bir çocuk, anne ve babasının yanında direksiyona geçti. 07 BAK 392 plakalı otomobille trafiğe çıkan çocuğa denk gelen bir motosiklet sürücüsü ise o anları kaydederek, sosyal medyada "Sorumsuzluk" başlığı ile paylaştı.

Görüntülerde, küçük çocuğun ailesinin yanında trafiğe çıktığı ve motosikletlinin tepki gösterdiği anlar yer aldı.

Öte yandan küçük yaşta çocuğu direksiyon başına geçiren ailenin otomobilin içerisinde çocuğun otomobil kullandığı anları cep telefonu ile kaydettiği de görüldü.

Kısasta hayat vardır! 13 yaşındaki çocuk, ailesini öldüren 3 kişiyi stadyumun ortasında idam etti
Kısasta hayat vardır! 13 yaşındaki çocuk, ailesini öldüren 3 kişiyi stadyumun ortasında idam etti

Dünya

Kısasta hayat vardır! 13 yaşındaki çocuk, ailesini öldüren 3 kişiyi stadyumun ortasında idam etti

Döner yiyen 7 çocuk hastanelik oldu
Döner yiyen 7 çocuk hastanelik oldu

Yerel

Döner yiyen 7 çocuk hastanelik oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23