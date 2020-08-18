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Aktüel Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı
Aktüel

Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 23:28:26 -
Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Ferah Sokak'ta Suriye uyruklu olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada, 66 yaşındaki H.N. ve 53 yaşındaki H.D. açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.

Olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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