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Aktüel Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Aktüel

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:50:57 -
Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ardıçlı Mahallesi TEM otoyolu Esenyurt Gişeleri Avcılar istikametinde Ş.Ç.'nin kullandığı 34 LZS 785 plakalı servis midibüsü, gişelere girmeye çalışırken buradaki beton bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin, devrilen midibüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.

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