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Aktüel Esenyurt'ta, evinden uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Esenyurt'ta, evinden uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:06:17 -
Esenyurt'ta, evinden uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, evinden uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sonucunda Z.U.'yu takibe aldı.

Şüphelinin uyuşturucu maddeleri, alıcılara evinden sattığını belirleyen polis, bu adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve mermi ile 1 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


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