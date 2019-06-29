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Esenyurt’ta E5 yanında dev arsa icradan yarı fiyatına satılık

İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta E5 karayoluna komşu 7 bin 936 m2’lik arsa icradan yarı fiyatı olan 13 milyon 888 bin TL’ye satışa çıkacak.

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:36
Esenyurt’ta E5 yanında dev arsa icradan yarı fiyatına satılık

İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta E5 karayoluna komşu 7 bin 936 m2’lik arsa icradan yarı fiyatı olan 13 milyon 888 bin TL’ye satışa çıkacak.


İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre, Esenyurt İlçesi, Güzelyurt Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi devamındaki, tapunun 499 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı 7.936,53m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın tamamı muhammen bedel olan 27 milyon 777 bin TL’nin yarısı 13 milyon 888 bin TL ye satışa çıkacak. 18 Temmuz 2019’da saat 14.00’da Büyükçekmece’de satışa çıkacak olan arsanın E5 karayolu ve merkezi konumu ile de dikkat çekiyor. 99 yıllığına TEDAŞ kira şerhi bulunan fakat bölgede yapılan yenileme çalışmaları neticesinde enerji nakil hattının bulunduğu yerden kaldırılmış olduğu ve enerji nakil hattından etkilenmediği tespit edilen arsa, inşaat tarzı E:2.00 T2 ticaret + hizmet alanında kalıyor.


“Doğru hedefe ulaşıyoruz”


Konu ile ilgili bilgiler veren icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, “İstanbul’un önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Esenyurt’ta merkezi bir konumdaki bu arsanın değerinin yarı fiyatına satışa çıkacak olmasının yatırımcıları için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu tarz ihaleler ile zaman zaman karşılaşmak mümkün, fakat ben bu ihalenin çok ilgi göreceğini düşünmekteyim. Özellikle İstanbul ve çevresinde arsa ihaleleri yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu konuda bizde üzerimize düşen görevi yapıyor ve bizimle irtibata geçenlere her konuda yardımcı olarak doğru yönlendirmeyle doğru hedefe ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.


Caner Çakı, Arsa ihalelerinin ilgi görmesinin yanı sıra Otomobil, ev ve iş yeri ihalelerine katılım için de kendilerine başvuran sayısının bir hayli yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 15:36
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