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Gündem Esenyurt'ta dehşet anları!
Gündem

Esenyurt'ta dehşet anları!

Yeniakit Publisher
2024-07-10 14:00:00 -
Esenyurt'ta dehşet anları!

Esenyurt'ta müşterilerin bulunduğu sırada bir restorana motosikletli kişilerce ateş edildi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki bir restoranın önünden geçen motosikletteki 2 kişiden biri restorana doğru silahla ateş açtı.

Saldırganlar kaçarken, restoranda bulunan müşteriler panik yaşadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin saldırganları yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Öte yandan, restoranın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, motosikletteki şüphelinin restorana ateş açması ve müşterilerin bu esnada yaşadığı panik anları yer aldı.

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