Esenyurt'ta alacak savaşı; 2 kişi vuruldu, 6 kişi bıçaklandı
İstanbul Esenyurt’ta aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2’si silahla vurulan 6’sı bıçakla yaralanan 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saat 21.00 sıralarında aralarındaki alacak verecek meselesi için Çınar Mahallesi 1426. Sokaktaki bir işyerinde bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yerinde başlayan kavga sokağa taşındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada 2 kişinin silahla, 6 kişinin ise bıçakla yaralandığı belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.