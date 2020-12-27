  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esenyurt'ta 3 kişi silah ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
Aktüel

Esenyurt'ta 3 kişi silah ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı

Polis ekipleri iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, toplam değeri 400 bin TL olduğu tahmin edilen biri uzun namlulu olmak üzere 16 adet silah ile çok sayıda mermi ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-27 08:56:45 -
Esenyurt'ta 3 kişi silah ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir grubun silah ticareti yaptığı ihbarını alan Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Polis ekipleri operasyonda, toplam değeri 400 bin TL olduğu tahmin edilen biri uzun namlulu olmak üzere 16 adet silah ile çok sayıda mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheliler C.A. ile T.A. 22 Aralık'ta, F.F. de 23 Aralık'ta yakalandı. C.A. ile T.A'nın silahları, arabalarının bagajındaki gizli bölmeye koyduğu belirlendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır İhvanı duyurdu: Darbeci Sisi yönetimi harekete geçti
Dünya

Mısır İhvanı duyurdu: Darbeci Sisi yönetimi harekete geçti

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), darbeci Mısır yönetimini, 25 Ocak 2011 devriminin yıl dönümü öncesinde ülke genelinde geniş..
Savcı Sayan sosyal medyadan paylaştı... Böyle rezalet görülmedi
Gündem

Savcı Sayan sosyal medyadan paylaştı... Böyle rezalet görülmedi

Yaptığı icraatlar ve projeleriyle büyük takdir toplayan AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, beled..
Esed’in kalleş saldırısı sonrası acı haber geldi
Dünya

Esed’in kalleş saldırısı sonrası acı haber geldi

Suriye'deki eli kanlı Beşşar Esed rejiminin Hama kentine gerçekleştirdiği kalleş saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 5'e yüksel..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay