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Aktüel Esenyurt'ta 14 sığınmacı yakalandı
Aktüel

Esenyurt'ta 14 sığınmacı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:11:55 -
Esenyurt'ta 14 sığınmacı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 14 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Uygulama ekipleri, rutin uygulama sırasında, S.E.'nin kullandığı minibüsü Bizimkent Köprüsü girişinde durdurdu.

Polis ekipleri, minibüste 4'ü çocuk, 14 Irak vatandaşı olduğu belirtilen kişilerin sığınmacı olduğunu belirledi.

Sığınmacılar, işlemler için polis merkezine götürülürken, minibüs sürücüsü S.E.'ye taşıma kanununa muhalefetten 1083 lira ile hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Şüpheli S.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.


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