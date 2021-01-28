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Gündem Esenyurt’ta 100 bin fotoğraflık PKK arşivi
Gündem

Esenyurt’ta 100 bin fotoğraflık PKK arşivi

Terör örgütü PKK’nın bürosu olarak kullanılan HDP’nin İstanbul Esenyurt binasında 100 bin fotoğraflık bir terör arşivi bulundu. HDP’nin ölen teröristlerin ailelerine bayram, düğün ve cenaze gibi günlerinde para yardımında bulunduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 12:43:00 -
Esenyurt’ta 100 bin fotoğraflık PKK arşivi

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve eş başkan Dilan Kılıç’ın terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltında sorguları sürerken, terör örgütü bağlantılarına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında ele geçirilen dijital materyallerde PKK/KCK tarafından kurulan örgüt uzantısı TAK içinde faaliyet gösteren teröristlerin fotoğrafları da dahil yaklaşık 100 bin fotoğraflık bir arşiv bulundu. Arşivde öldürülen teröristlerin adres bilgilerinin de yer aldığı tespit edildi.

Materyaller TAK’a ait

Önceki CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin dezenfeksiyon işlemleri için girdiği HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı, adeta örgüt evini andırıyordu. Duvardaki terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin sosyal medyada da büyük tepki görmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılıktan alınan arama kararı doğrultusunda TEM şube ekiplerinin baskın düzenlediği ilçe binasından, adeta terörist arşivi çıktı. Polis ekiplerince el konulan dijital malzemelerin birinde terör örgütü PKK’nın uzantısı TAK üyelerine ait fotoğrafları da içeren arşiv ele geçirildi.

Ailelerine yardım yapılıyor

Elde edilen bilgilerde, HDP içinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmetler Birimi’nden ölen teröristlerin ailelerine bayram, düğün ve cenaze gibi merasimlerde para yardımında bulunulduğu bilgilerin ele geçirildiği belirtildi.

Yazışmalar tespit edilmişti

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, terör örgütü üyesi Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek, delilleri yok etme amaçlı el çabukluğuyla aldığı cep telefonunda; terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, şüphelinin aranan örgüt mensubu ile çekilmiş fotoğrafı ve örgütsel içerikli birçok yazışma tespit edildi.

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Yorumlar

Mustafa

Hdpnin bütün belediye binalarına baskın yapılmalıdır, kimbilir daha neler çıkacak.
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