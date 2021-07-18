Esenyurt kurban kesim yerleri! Esenyurt kurban kesim yerleri nerede?

Kurban Bayramı dini bayramlarımızdana ikincisidir. Hali vakti yerinde olan ve şartları yerine getiren her Müslümanın üzerine bir vazife olan kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler Kurban Bayramı süresi boyunca kurbanlıklarını kesecek. Peki kurban kesim yerleri nerede? Kurban kesim yerleri Esenyurt nerede? Kurban nasıl kesilir?

Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

Esenyurt kurban kesim yerleri nerede?

Esenyurt belediyesi kurban kesimhanesi açıklandı. Buna göre Esenyurt’ta kurban kesim yerleri şunlardır?

SELAHATTIN EYYUBI MAHALLESI (REZ: 0537 333 02 03 0542 359 13 18 0536 393 68 99)

AKÇABURGAZ KAPALI SEMT PAZARI (REZ: 0532 723 78 14 0535 928 39 09)

GÜZELYURT KAPALI SEMT PAZARI (REZ: 0531 480 57 04)

ÖRNEK ÇINAR KAPALI SEMT PAZARI (REZ: 0545 918 05 87)

KIRAÇ ISTIKLAL KAPALI SEMT PAZARI (REZ: 0531 920 22 33)

TALATPASA AKEVLER KAPALI SEMT PAZARI (REZ: 0542 461 16 49)

YENIKENT KAPALI SEMT PAZARI (REZ: 0532 604 42 62)

INCIRTEPE KAPALI SEMT PAZARI (REZ: 0541 654 13 27)