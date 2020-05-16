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Esenyurt Belediyesinden engellilere gıda kolisi ve süt desteği

Engelliler haftası dolayısıyla ilçede yaşayan engelli vatandaşları ziyaret eden Esenyurt Belediyesi ekipleri, pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan engelli vatandaşlara gıda kolisi ve süt desteği sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:39:39 -
Esenyurt Belediyesinden engellilere gıda kolisi ve süt desteği

Engelliler haftası dolayısıyla ilçede yaşayan engelli vatandaşları ziyaret eden Esenyurt Belediyesi ekipleri, pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan engelli vatandaşlara gıda kolisi ve süt desteği sağladı.


Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda ilçede yaşayan engelli vatandaşları unutmadı. Ekipler, engelliler için süt ve içerisinde çikolata, bakliyat gibi ürünlerin bulunduğu gıda kolileri hazırladı. Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan engelli vatandaşları ziyaret eden ekipler, hem engelliler haftasını kutladı hem de hazırlanan kolileri ve organik sütleri teslim etti. Engelli vatandaşlar, yapılan ziyaret, süt ve gıda kolileri için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve ekibine teşekkürlerini iletti.

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