Esenyurt Belediyesi ekipleri, pazar yerlerinde el dezenfektanı dağıttı

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlara el temizleme jeli dağıttı. İlçe genelinde toplu olarak bulunan yerleri de dezenfekte eden ekipler sokaklarda yıkama çalışması başlattı.

Esenyurt Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle ilçe genelinde başlattığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ilçe genelindeki açık ve kapalı pazarlarda el temizleme jeli dağıttı. Pazar girişlerinde sosyal mesafenin korunmasına yönelik gerekli önlemleri alan ekipler, pazar esnafına ve bayram alışverişine gelen vatandaşlara dezenfektan vererek bilgilendirmelerde bulundu.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edildi

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de korona virüs önlemleri çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki eczane, kuaför, dolmuş ve İETT durakları, bankamatikler, bina girişleri, cadde ve sokakların da aralarında bulunduğu çok sayıda yeri dezenfekte etti.

Sokaklar yıkandı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ilçede bulunan cadde ve sokakları temizleyerek bayrama hazır hale getirdi. Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan tüm cadde ve sokaklarda detaylı temizlik çalışması yürüten ekipler, mobil temizlik cihazlarıyla sokak ve caddelerde dolaşarak yerleri tazyikli suyla yıkadı.