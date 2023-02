Esenler'den büyük afet'e büyük seferberlik!

Erdoğan Gül

Her gün 10 bin kişilik sıcak yemek ikramının da sunulduğu dev aşevi ile birlikte depremzedelerin gıdadan, giyime, temizlik malzemesinden çocuk oyuncağına kadar her türlü malzemeyi ücretsiz temin edebildikleri EDİM (Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi) sosyal market de hizmet veriyor. Toplam 1.750 konteynerlik mahallenin yapımına da başlandı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yardım seferberliğinin deprem bölgesi ayağa kalkana kadar aralıksız süreceğini söyledi.

Asrın felaketi olarak kabul edilen ve 11 ilimizi kapsayan büyük afetin hemen sonrasında organize olan Esenler Belediyesi’nin deprem bölgesine yönelik yaraları sarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Esenler Belediyesi’nin başlatmış olduğu yardım kampanyası büyük bir seferberlik halinde devam ediyor.

1000 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞTI

Esenler Belediyesi depremin ilk günlerinde bir Belediye Başkan Yardımcısı ve 2 birim müdürü koordinesinde 30 kişilik arama kurtarma personelinden zabıta ekiplerine, ihtiyaç ve gıda malzemesi dağıtım görevlilerinden teknik ekiplere, aşevi ve sosyal market çalışanlarından Esenlerli gönüllülere kadar deprem bölgesindeki çalışmalara yaklaşık 1.000 kişi, onlarca iş makinesi, afet ve acil durum araçları, muhtelif araç ve gereçle katkı sundu. İhtiyaç kadar Esenler Belediyesi personeli ve Esenlerli gönüllüler bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

19.000 METREKARE KAPALI ALANDA

Esenler Belediyesi, sorumluluğundaki Gölbaşı ve Besni’de 16.500 metrekare kapalı alanda 4 lojistik merkez ile Aşevi, EDİM sosyal market ve kapalı Pazar yeri olmak üzere toplam 2.500 metrekare 3 ayrı büyük termal çadır ile hizmet veriyor. Esenler’de ise toplam 14.000 metrekare kapalı alanda deprem bölgesine gönderilen yardımların koordine edildiği lojistik merkez bulunuyor.

225 TIR YARDIM MALZEMESİ

Hayırseverlerin büyük desteği ile devam eden yardım kampanyasında şimdiye kadar Esenler Belediyesi’nin koordinesinde deprem bölgesine gıdadan, giyime, battaniyeden temizlik ve hijyen malzemesine, jeneratörden şofbene, ısıtıcıdan seyyar tuvalet ve banyoya kadar her türlü ihtiyacı kapsayan toplam 225 TIR malzeme gönderildi.

Depremzedelere ulaştırılan yardımlar arasında 330 çadır, 100.000 koli gıda, 250.000 kilo un, 310 ton meyve, 28.800 adet 5 litrelik su, 726 koli giyim eşyası, 38.000 adet battaniye, 25 bin uyku seti, 15.000 koli temizlik ve hijyen malzemesi, 300.000 kilo odun ve kömür, 5.706 adet elektrikli ısıtıcı, 500 adet kömür sobası, 1.000 adet şofben, 46 adet jeneratör, 114 adet seyyar tuvalet, 7 adet seyyar banyo, 3.000 adet mutfak takımı başta olmak üzere her türlü insani yaşam malzemesi yer aldı.

HER GÜN 10 BİN KİŞİLİK SICAK YEMEK

Depremin ilk günlerinde Esenler Kızılay şubesi ile birlikte mobil araçlarla depremzedelerin beslenme ihtiyaçlarına cevap veren Esenler Belediyesi, kurduğu sabit aşevi ile her gün 10 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyor. Aşevi tesislerinde aynı zamanda taziye kabul yeri ve mescit de bulunuyor. 24 saat hizmet veren ve günün her saatinde çay ve çorba bulunan Esenler Belediyesi Afet Yardım Merkezi, depremzedelerin her türlü ihtiyacının giderildiği ve yaralın sarıldığı bir mekân olarak büyük bir boşluğu doldurdu.

SOSYAL MARKET HİZMETTE

Esenler Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden birisi olan ve 2009 yılından beri Esenler’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren sosyal market EDİM (Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi) bir şubesini de Gölbaşı’nda açtı. Bu markete gelen vatandaşlar, gıdadan, giyime, temizlik malzemesinden çocuk oyuncağına kadar her türlü malzemeyi ücretsiz temin edebiliyorlar. EDİM sosyal market hayat normale dönene kadar hizmet verecek.

‘ALO YARDIM’ HATTI KURULDU

Esenler Belediyesi, sorumluluğunda bulunan ve depremde büyük hasar gören Gölbaşı’ndaki vatandaşlar için ‘Alo Deprem Yardım’ çağrı merkezi kurdu. Depremzedeler, 0530 387 94 18 numaralı telefon hattını arayarak ve aynı zamanda WhatsApp, Bip ve Telegram mesajları ile talepte bulunulabiliyor. Çağrı Merkezi ile Gölbaşı’ndaki depremzedelerin gıdadan giysiye, barınmadan ulaşıma kadar her türlü ihtiyacına, günün her saatinde hizmet veriliyor.

1.750 KONTEYNERLİK MAHALLE YAPILIYOR

Esenler Belediyesi bir taraftan depremzede vatandaşların her türlü acil insani ihtiyaçları için faaliyetlerini yoğun olarak sürdürülürken bir yandan da Adıyaman ve Gölbaşı’nda toplam 1.750 konteynerden oluşan mahalle kuruyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan ve kurulumuna başlanan konteynerler kısa sürede hizmet vermeye başlayacak.

GÜVENİNİZE TEŞEKKÜRLER

Depremin yaralarının çok derin olduğunu ve aylarca, hatta yıllarca sürecek bir çalışma ile bölgenin ayağa kalkabileceğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Bu aziz millet tarih boyunca en derin yaraları sarmasını bilmiştir. İnşallah bu büyük yarayı da hep birlikte el ele, gönül gönüle vererek saracağız. Esenlerli hayırsever kardeşlerimiz başta olmak üzeri Türkiye’nin her bir tarafından bize güvenip yardım kampanyamıza büyük destek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Milletimizin kadirşinaslığını bir kez daha gördük. Devlet yetkililerimiz ‘tamam’ diyene, deprem bölgesindeki yaralar sarılana, şehirlerimiz ayağa kalkana kadar yardıma devam edeceğiz” dedi.