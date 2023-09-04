Esenler’deki Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı’nın açılış törenine katılan Emine Erdoğan: Hanımlar, çocuklarıyla verimli vakit geçirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 4 yıl önce vefat eden başörtüsü mücadelesinin simge ismi Şule Yüksel Şenler’in anısını yaşatmak için hayata geçirilen Hanımlar Konağı’nın açılış törenine katıldı. Erdoğan, adına açılan okullar, yurtlar ve merkezler ile Şule Yüksel Şenler’in mirasının yaşatıldığına şahitlik etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı, hanımlarımıza kendilerini her alanda geliştirebilmeleri, emniyet ve rahatlık içinde çocukları ile verimli zaman geçirebilmeleri için çeşitli eğitim ve faaliyetler sağlayacak” dedi.

Onu yürekli bir direnişçi olarak hatırlıyoruz

Emine Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gönlümüzde kurduğu taht sayesinde Türkiye bugün onu cesur ve yürekli bir direnişçi, yılmaz bir insan hakları savunucusu olarak hatırlıyor. Bu konumu da ziyadesiyle hak ediyor. Çünkü o, fikir ve gönül dünyamızın yıldızıydı. Seçkin bir münevver, bir hakikat savaşçısı olarak, kendi seçtiği Şule ismi gibi aydınlık, çevresini ışıkla besleyen bir insandı. Yürekten gelen sözleri bütün bariyerleri aşarak kalplere ulaşırdı çünkü samimiydi.”

Dönemin en güçlü kalemlerinin kıyasıya eleştirileri ve hatta saldırılarının dahi Şenler’in çevresinde oluşan sevgi çemberini zayıflatmadığını, bilakis güçlendirdiğini belirten Emine Erdoğan, Şenler’in; hak arayışının, haklılığını kaybetmeden ve asla şiddete bulaşmadan sürdürülmesi gerektiğini öğreterek yollarını aydınlattığını söyledi.​​​​​​​

Şule Yüksel Şenler, yol gösterici bir rehberdi

Erdoğan, “Şule Yüksel Şenler Vakfını, ona ve temsil ettiklerine duyduğumuz gönülden vefanın göstergesi olarak kurduk. Adına açılan okullar, yurtlar, merkezler ile mirasının yaşatıldığına şahitlik etmekten mutluluk duyuyorum. Şule Yüksel Şenler’in her şeyi kendi bünyesinde birleştiren tutumunun ve bizlere her alanda neyi nasıl yapmamız gerektiğine dair yol gösterici rehberliğinin bir yansıması olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

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