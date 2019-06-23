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Esenler seçim sonuçları 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranı

Aylardın beklenen gün geldi. İstanbullular YSK tarafından tekrarlanan İstanbul Büyükşehir belediye seçimleri için sandık başına gitti. 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir belediye seçim sonuçları merak ediliyor. Esenler 23 Haziran İstanbul Büyükşehir belediye seçim sonuçları son dakika araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye seçim sonuçlarını etkilemesi beklenen ilçelerin başında Esenler gelmekte. Esenler’de 307 bin 19 seçmen sandık başına gitti. Esenler seçim sonuçları 23 Haziran. Esenler’de Binali Yıldırım ne kadar oy aldı? Esenler Ekrem İmamoğlu oy oranı. Esenler seçim sonuçları 23 Haziran Esenyurt İBB seçim sonuçları son dakika.

23 Haziran 2019 Pazar 15:37
Esenler seçim sonuçları 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranı

Aylardın beklenen gün geldi. İstanbullular YSK tarafından tekrarlanan İstanbul Büyükşehir belediye seçimleri için sandık başına gitti. 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir belediye seçim sonuçları merak ediliyor. Esenler 23 Haziran İstanbul Büyükşehir belediye seçim sonuçları son dakika araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye seçim sonuçlarını etkilemesi beklenen ilçelerin başında Esenler gelmekte. Esenler’de 307 bin 19 seçmen sandık başına gitti. Esenler seçim sonuçları 23 Haziran. Esenler’de Binali Yıldırım ne kadar oy aldı? Esenler Ekrem İmamoğlu oy oranı. Esenler seçim sonuçları 23 Haziran Esenyurt İBB seçim sonuçları son dakika.  Esenler Ekrem İmamoğlu oy oranı 2019, Esenler Ekrem İmamoğlu oy oranı canlı, Esenler Ekrem İmamoğlu oy oranı son dakika, Esenler Ekrem İmamoğlu oy oranı anadolu ajansı, Esenler Ekrem İmamoğlu oy oranı son dk.

Türkiye’nin beklediği 23 Haziran İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için büyük gün geldi. Tüm Türkiye’nin kalbi İstanbul büyükşehir seçim sonuçları için atıyor.  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 23 Haziran seçimleri için 10 milyon 560 bin 963 seçmenin sandık başına gitti. Sandık başına giden ilçelerin başında AK Parti’nin kalelerinden biri olarak gösterilen Esenler’de vardı. Esenler seçmenlerin yenilenen İstanbul seçimleri için bu kez tercihini sandığa nasıl yansıtacağı merak edilmekte. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 307 bin 19 seçmenin bulunduğu Esenler’de AK Parti adayı Binali Yıldırım'a 158 bin 452, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na ise 82 bin 122 oy aldı. Saadet Partisi 4 bin 209, BTP bin 57, TKP 256, Vatan Partisi 368, DP 712 ve DSP 854 oy almıştı.

AK Parti-MHP ve BBP’nin ortak Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ve CHP, İP, HDP ve marjinal grupların ortak Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçen Eyüpsultan 23 Haziran seçim sonuçları için ilk veriler gelirken yeniakit.com.tr seçim 2019 sayfasında 31 Mart'la karşılaştırmalı olarak Esenler Binali Yıldırım oy oranı ve Ekrem İmamoğlu oy oranlarını dakika buradan an be an takip edebilirsiniz. Ayrıca İstanbul tüm ilçe seçim sonuçlarını Akit TV'den canlı olarak son dakika verilerini, 23 Haziran İBB seçim sonuçlarına ilişkin analizleri canlı olarak izleyebilirsiniz.

Esenler 23 Haziran seçim sonuçları için tıklayınız  

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 15:37
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