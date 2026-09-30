Esenler Belediyesi yeni kültür sanat sezonunu vefatının 5. yılında Sezai Karakoç'a adadı

Esenler Belediyesi, 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu'nu vefatının 5. yılı dolayısıyla Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının önemli ismi Sezai Karakoç'a adadı. Yeni sezon, 9 Ekim Cuma günü Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da düzenlenecek açılış programıyla başlayacak.

Belediye, 2016 yılından bu yana kültür sanat sezonlarını Türk, İslam ve dünya tarihinde iz bırakmış önemli şahsiyetlere ithaf ediyor. Bu yılki ithafın sahibi Karakoç, "Diriliş" düşüncesiyle bir medeniyet idealinin izini sürmüş, "Mona Rosa" ile Türk şiirinin hafızasında unutulmaz bir yer edinmişti.

Sezon kapsamında şiirden edebiyata, tiyatrodan musikiye, söyleşiden konferanslara uzanan çok sayıda etkinlik vatandaşlarla buluşacak.

Göksu: "Bu anlayışın güçlü bir devamıdır"

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Karakoç'un fikir, şiir ve medeniyet tasavvuruyla yalnızca Türk edebiyatına değil, gençlerin dünyasına da yön veren önemli bir mütefekkir olduğunu belirtti.

Göksu, "Esenler Belediyesi olarak yıllardır onun fikir mirasını yaşatmaya, gençlerimizi eserleriyle buluşturmaya ve 'Diriliş nesli' idealini anlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sezai Karakoç Gençlik Bilgi ve Hikmet Evimiz başta olmak üzere kültür sanat programlarımızla onun düşünce dünyasını genç kuşaklara aktarmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu'muzu Sezai Karakoç'a ithaf etmemiz de bu anlayışın güçlü bir devamıdır" dedi.

Göksu, Karakoç'un işaret ettiği "Diriliş"in kendileri için "kökleriyle bağını koruyan, medeniyetine sahip çıkan ve büyük bir dava şuuru taşıyan nesillerin yetişmesi" ideali olduğunu söyledi. Sezon boyunca şairin şiirini, düşüncesini ve medeniyet tasavvurunu farklı etkinliklerle gençlerle buluşturacaklarını, eserlerindeki umut, inanç ve dava şuurunu daha geniş kitlelere ulaştıracaklarını belirten Göksu, sözlerini şöyle tamamladı: "İstiyoruz ki Sezai Karakoç'un fikirleri, yalnızca geçmişte kalmış bir miras olarak değil, geleceğimizi inşa edecek gençler için yol gösteren bir ışık olarak yaşamaya devam etsin."

Sempozyumdan özel sergiye

Sezon boyunca Karakoç'un eserleri, şiirleri ve düşünce dünyası farklı etkinliklerle ele alınacak; kültür, sanat, şehir, gençlik ve medeniyet üzerine ortaya koyduğu fikirler de çeşitli programlarla gündeme taşınacak.

Takvimde Sezai Karakoç Sempozyumu, Sezai Karakoç Okumaları ve Sezai Karakoç Konuşmaları ile şaire özel hazırlanan bir sergi bulunuyor.