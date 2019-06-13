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Esed'ten Suriye'de TSK gözlem noktasına saldırı!

Esed rejimi tarafından İdlib'in güneydoğusunda bulunan 10 No'lu TSK gözlem üssüne havan topuyla saldırısı yapıldı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:39
Esed'ten Suriye'de TSK gözlem noktasına saldırı!

illi Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde yer alan gözlem noktasına Suriye rejim güçlerince kasıtlı olduğu değerlendirilen havan saldırısının yapıldığını, olayda 3 askerin yaralandığını açıkladı.

"3 askerimiz yaralandı"

Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yapılan havan saldırısında 3 kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:39
  1. İdlib
  2. TSK
  3. TSK gözlem noktası

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Sayısı belli olmayan sözüm ona beş milyon (on milyonda olabilir) Suriyeliyi bu gidişle memleket kaldırmaz. Askerlik yapacak Suriyeliler burada keyif yaparken Mehmetcik orada neden şehit olsun ki? Bu böyle giderse insanlarımız Başkanlıkta Reizi dahi barındırmaz. İdrak-i maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez.
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Sayısı belli olmayan sözüm ona beş milyon (on milyonda olabilir) Suriyeliyi bu gidişle memleket kaldırmaz. Askerlik yapacak Suriyeliler burada keyif yaparken Mehmetcik orada neden şehit olsun ki? Bu böyle giderse insanlarımız Başkanlıkta Reizi dahi barındırmaz. İdrak-i maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez.

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