  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Esed'i bakın kim kurtarmış! Trump'tan flaş suikast itirafı
Dünya

Esed'i bakın kim kurtarmış! Trump'tan flaş suikast itirafı

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de diktatör Beşar Esed için suikast talimatı verdiğini, dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis'in buna karşı çıktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 17:34:00 -
Esed'i bakın kim kurtarmış! Trump'tan flaş suikast itirafı

FOX News canlı yayınına katılan ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Trump, Suriye’de on binlerce sivili katleden diktatör Beşar Esed’e dair önemli bir itirafta bulundu.

Gazeteci Bob Woodward’ın yazdığı kitapta yer alan “Esed’in suikastı için emir verdi” iddiasına ilişkin soruları da cevaplayan Trump, söz konusu iddiaları doğruladı.

Esed’i öldürmeyi tercih ettiğini söyleyen Trump, dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis’in suikasta karşı çıktığını açıkladı. Trump, Mattis'in gereksiz yere değer verilen bir general olduğunu kaydetti.

Esed’e suikast düzenletemediği için pişmanlık yaşayıp yaşamadığı sorusu üzerine ise ABD Başkanı Trump, pişman olmadığını, Esed’in yaşamasıyla da ölmesiyle de başa çıkabileceğini savundu. Trump, “İsteseydim onu öldürme şansım vardı ama Mattis buna karşıydı” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeler sonrası Suriye’deki 2 bin askeri geri çağırma kararı almış, söz konusu kararın ardından Jim Mattis’in Savunma Bakanlığı görevinden ayrılacağı konuşulmaya başlanmıştı. Bir süre sonra Mattis, Trump’a istifa mektubunu sunmuş ve “Sizin görüşlerinize daha yakın çizgideki bir Savunma Bakanıyla çalışmaya hakkınız var” demişti.

Diktatör Beşar Esed, 2017 senesinde İdlib’de kimyasal silah kullanmış ve en az 74 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırı, 2013 senesindeki Guta Katliamı’nın ardından Suriye iç savaşındaki en fazla sivilin hayatını kaybettiği ikinci saldırı olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…
Gündem

Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…

Türkiye karşısında geri adım atmak zorunda kalan Yunanistan’ın ABD’den 24 adet F-35 istediği ortaya çıktı.
Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu
Ekonomi

Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu

Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bir televizyon programında çıktığı yayında, haberi aldığı kaynaklarının sağlam olduğunu belirterek,..
Almanya'dan Putin'e kötü haber
Dünya

Almanya'dan Putin'e kötü haber

Almanya'da zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin tedaviye olumlu cevap verdiği ve ayağa kalktığı açıklandı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı