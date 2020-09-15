Esed'i bakın kim kurtarmış! Trump'tan flaş suikast itirafı

FOX News canlı yayınına katılan ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Trump, Suriye’de on binlerce sivili katleden diktatör Beşar Esed’e dair önemli bir itirafta bulundu.

Gazeteci Bob Woodward’ın yazdığı kitapta yer alan “Esed’in suikastı için emir verdi” iddiasına ilişkin soruları da cevaplayan Trump, söz konusu iddiaları doğruladı.

Esed’i öldürmeyi tercih ettiğini söyleyen Trump, dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis’in suikasta karşı çıktığını açıkladı. Trump, Mattis'in gereksiz yere değer verilen bir general olduğunu kaydetti.

Esed’e suikast düzenletemediği için pişmanlık yaşayıp yaşamadığı sorusu üzerine ise ABD Başkanı Trump, pişman olmadığını, Esed’in yaşamasıyla da ölmesiyle de başa çıkabileceğini savundu. Trump, “İsteseydim onu öldürme şansım vardı ama Mattis buna karşıydı” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeler sonrası Suriye’deki 2 bin askeri geri çağırma kararı almış, söz konusu kararın ardından Jim Mattis’in Savunma Bakanlığı görevinden ayrılacağı konuşulmaya başlanmıştı. Bir süre sonra Mattis, Trump’a istifa mektubunu sunmuş ve “Sizin görüşlerinize daha yakın çizgideki bir Savunma Bakanıyla çalışmaya hakkınız var” demişti.

Diktatör Beşar Esed, 2017 senesinde İdlib’de kimyasal silah kullanmış ve en az 74 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırı, 2013 senesindeki Guta Katliamı’nın ardından Suriye iç savaşındaki en fazla sivilin hayatını kaybettiği ikinci saldırı olmuştu.