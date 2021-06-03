Esed'e şok! Rejim subayını yakaladılar

Esed rejiminin İdlib'de casusluk ağını geliştirmeye çalıştığı iddiaları artarken Heyet Tahrir el Şam bir subayı Esed için casusluk suçlamasıyla tutukladı.



Tahrir el Şam Heyeti'ne (HTŞ) bağlı iç güvenlik biriminin düzenlediği operasyonda Esed rejiminden kaçan eski bir subayın İdlib'in kuzeyinde gözaltına alındığı açıklandı.

İlk olarak eski askerin, Esed rejiminden kaçıp bölgeye sığındığı ifade edildi, fakat sonrasında "Esed rejimi için casusluk ve propaganda faaliyetleri için görevli olarak bölgeye geldiğinin" ortaya çıktığını öne sürüldü.

Bahsi geçen isim İdlib'in kuzey kırsalında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Daha önce de Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) ayrılan eski bir rejimi yüzbaşısı da Esed rejimi için casusluk yapma suçlamasıyla İdlib'in güneyinde tutuklanmıştı.

Esed rejiminin son dönemde İdlib'e yeni sığınanlar görüntüsü altında İdlib'de casusluk ağını geliştirmeyi hedeflediği iddia ediliyor.

Kaynak: Mepa News