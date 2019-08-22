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Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor: 6 ölü

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:32
Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor: 6 ölü

İdlib'in Deyr garbi, Deyr şarki, Hiş, Kefersecne, Muka, Tuh, Bsenkul ve Tel Mennis köylerine, Temaniye beldesi, Maaretinuman ve Serakib ilçeleri, gece yarısından itibaren rejimin ve Rusya'nın hava saldırılarına maruz kaldı.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlem evinin Rus savaş uçaklarınca düzenlendiğini duyurduğu saldırıda Deyr Garbi köyünde 4 sivil yaşamını yitirdi.

Rejimin Tel Mennis köyüne saldırısında ise 2 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlibili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. 

Türkiye, Rusya ve İran4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. 

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'deRusya'nın Soçikentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. 

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana bölgede 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:32
  1. Deyr garbi
  2. Deyr şarki
  3. Hiş
  4. Kefersecne
  5. Muka
  6. Tuh
  7. Bsenkul
  8. İdlib
  9. Tel
  10. Temaniye beldesi
  11. Maaretinuman
  12. Serakib ilçesi
  13. Beşşar Esed rejimi
  14. Rusya
  15. Türkiye
  16. İran
  17. Gerginliği Azaltma Bölgesi (GAB)
  18. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR)
  19. Soçi
  20. Rus savaş uçakları
  21. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü

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  • kadirkadir53 dk önce
    türkiye hiçbirşey yapamıyor çaresizce izliyor...elden birşey gelmiyor değin milleti umutlandırmayın bari...mazlumların umudu türkiye diyoruz en ufak sahada tepki yok....

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