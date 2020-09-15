Esed rejiminin ABD iddiasına jet yalanma
Suriye'de eli kanlı Esed rejimine bağlı bir haber sitesi; ABD'ye ait bir askeri helikopterin düştüğünü duyurdu. Ancak bu haber çok geçmeden yalanlandı.
Rusya'nın güdümüne girerek Suriye'de yüz binlerce sivili katleden Beşşar Esed rejimine bağlı SANA isimli haber ajansı; Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait bir askeri helikopterin düştüğünü duyurdu.
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Hasiçi kentinde gerçekleştiği iddia edilen olayda helikopterin tipi ve kazanın nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.
Jet hızında yalanlama
Esed rejimine bağlı ajansın haberi; Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki Uluslararası Koalisyonu tarafından jet hızıyla yalanlandı.