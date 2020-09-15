  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Esed rejiminin ABD iddiasına jet yalanma
Dünya

Esed rejiminin ABD iddiasına jet yalanma

Suriye'de eli kanlı Esed rejimine bağlı bir haber sitesi; ABD'ye ait bir askeri helikopterin düştüğünü duyurdu. Ancak bu haber çok geçmeden yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:31:00 -
Esed rejiminin ABD iddiasına jet yalanma

Rusya'nın güdümüne girerek Suriye'de yüz binlerce sivili katleden Beşşar Esed rejimine bağlı SANA isimli haber ajansı; Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait bir askeri helikopterin düştüğünü duyurdu.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Hasiçi kentinde gerçekleştiği iddia edilen olayda helikopterin tipi ve kazanın nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

Jet hızında yalanlama

Esed rejimine bağlı ajansın haberi; Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki Uluslararası Koalisyonu tarafından jet hızıyla yalanlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acılı baba fotoğraftaki 3 oğlunun kara haberini aynı gün aldı
Gündem

Acılı baba fotoğraftaki 3 oğlunun kara haberini aynı gün aldı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında en büyüğü 24 yaşında olan 3 kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerden geriye ise babalarıyla birlikte ..
Türkiye ve ABD arasında flaş görüşme
Siyaset

Türkiye ve ABD arasında flaş görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

Tarih verildi! İkinci el otomobil fiyatlarında yeni gelişme
Ekonomi

Tarih verildi! İkinci el otomobil fiyatlarında yeni gelişme

İkinci el otomobil fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, yetki belgesi uygulamasıyla 3 ay i..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı