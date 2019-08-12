Esed rejimine ağır darbe! Çok sayıda ölü var
Suriye'de devam eden çatışmalarda Esed rejimine bağlı 23 askerin öldüğü bildirildi.12 Ağustos 2019 Pazartesi 02:14
Rusya Savunma Bakanlığı, son iki günde militanların gerçekleştirdiği saldırıların püskürtülmesi sırasında Suriye silahlı kuvvetleri mensubu 23 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin de yaralandığını bildirdi.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, militanların 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği saldırıların püskürtülmesi sırasında Suriye silahlı kuvvetleri mensubu 23 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin de yaralandığı kaydedildi.
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