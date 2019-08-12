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Esed rejimine ağır darbe! Çok sayıda ölü var

Suriye'de devam eden çatışmalarda Esed rejimine bağlı 23 askerin öldüğü bildirildi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 02:14
Esed rejimine ağır darbe! Çok sayıda ölü var

Rusya Savunma Bakanlığı, son iki günde militanların gerçekleştirdiği saldırıların püskürtülmesi sırasında Suriye silahlı kuvvetleri mensubu 23 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, militanların 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği saldırıların püskürtülmesi sırasında Suriye silahlı kuvvetleri mensubu 23 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin de yaralandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 02:14
  1. Rusya
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