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Aktüel Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında son 1 ayda 25 sivil hayatını kaybetti
Aktüel

Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında son 1 ayda 25 sivil hayatını kaybetti

Söz konusu ateşkes ihlalleri nedeniyle 1794 sivil yerinden edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-08 15:55:49 -
Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında son 1 ayda 25 sivil hayatını kaybetti

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, ateşkes rejiminin sürdüğü İdlib'e saldırılarında son bir ayda 25 sivil yaşamını yitirirken, 1794 sivil yerinden edildi.

İdlib'de göç ve çatışma verileri üzerine çalışmalar yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan rapora göre, son bir ayda Esed rejimi ve Rusya İdlib'de eğitim merkezleri, çarşı ve sivil yerleşim bölgelerini hedef aldı.

Saldırıların 9'u savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla yapılırken, 300'ün üzerinde de kara saldırısı düzenlendi.

Söz konusu saldırılarda 7'si çocuk toplam 25 sivil, hayatını kaybetti.

Saldırılar nedeniyle 1794 kişi yerinden edildi.

Raporda, Esed rejimi ve Rusya'nın ateşkes ihlallerinin yeni göç dalgalarını tetiklediği de vurgulandı.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.



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